Транспортную развязку построят в Барнауле почти за 3 млрд рублей

В Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов построят транспортную развязку. На эти цели планируется потратить 2,9 млрд рублей.

Altapress.ru со ссылкой на региональный минтранс сообщает, что контракт на строительство был подписан 30 января. Победителем торгов стала столичная Региональная строительная компания. Она занимается работами по возведению и реконструкции дорог.

Как сказали в ведомстве, подрядчика будут контролировать.

Реализацию проекта планируют начать в этом году, а через два года — ввести развязку в эксплуатацию.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что в Барнауле в 2022 году перевыполнили план по сдаче нового жилья. В прошлом году строители ввели 567 тыс. кв. м жилья при плане в 520 тыс. кв. м.