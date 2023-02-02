Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 февраля заявил, что чем более дальнобойное оружие Запад поставит киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвинуть от российских территорий.

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских Вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости».

По словам Лаврова, эскалация конфликта постоянно растет из-за поставок оружия на Украину. Так, всё начиналось с касок для украинских военных, а теперь Запад говорит об авиации, отметил министр. Министр подчеркнул, что Запад стремится нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США планируют впервые передать Украине ракеты большой дальности в рамках очередного транша, общая стоимость которого составит $2,2 млрд. При этом агентство не уточнило, о каких именно ракетах идет речь.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки США ракет большой дальности Киеву не изменят ход российской специальной военной операции. При этом он добавил, что поставки таких вооружений являются прямым путем к нагнетанию напряженности и повышению эскалации.

Как отметил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, расширение военной поддержки Украины указывает на готовность Запада к любым крайностям в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что США вместе с единомышленниками намерены вести борьбу с Россией «до последнего украинца».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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