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Водителя грузовика будут судить за ДТП с шестью погибшими в Башкирии

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В Башкортостане передано в суд уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Обвинения предъявлены водителю грузовика, который допустил столкновение с легковушкой.

Авария произошла летом 2021 года в Кушнаренковском районе. По данным следственного комитета, водитель грузовика Scania двигался с превышением разрешенной скорости с шиной на переднем колесе, которая не была пригодна к эксплуатации. Шина разорвалась и отлетела во встречный автомобиль «Лада Ларгус», в котором находились восемь пассажиров. В результате легковушка столкнулась с грузовиком и другими машинами, опрокинулась и загорелась. Шесть пассажиров скончались, пишет «МедиаКорСеть».

Водитель грузовика вину в происшествии не признал. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

29 января в Иркутской области грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой Suzuki. Оба транспортных средства загорелись. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте.

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