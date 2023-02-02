Малым банкам разрешат открывать корсчета за рубежом на постоянной основе

ЦБ расширит доступ малых банков к международным расчетам, с такой инициативой выступила Ассоциация банков РФ. Малым банкам с базовой лицензией продлят возможность открывать корсчета за рубежом на постоянной основе, сейчас действует временное разрешение до 31 декабря. Инициатива поможет проводить валютные операций в условиях санкций против крупных банков, сообщает телеканал «Известия». С 2017 года лицензии банков делятся на базовые и универсальные. Банк с базовой лицензией обязан иметь капитал не менее 300 млн рублей. Резервы крупных кредитных организаций превышают 1 млрд рублей. До лета 2022 года малые банки не могли иметь счета за границей. Иностранные корсчета позволяют проводить операции в валюте. Сейчас в России 101 банк имеет базовую лицензию, 225 — универсальную.

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