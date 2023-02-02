Жительница Омска отдала лжебукмекерам почти 600 тыс. рублей

Полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 36-летней жительницы Омска. Потерпевшая отдала 577 тыс. рублей, рассчитывая получить доход в букмекерских конторах.

По словам омички, в социальных сетях она нашла предложение дохода. Женщина перечисляла неизвестным деньги за информацию о якобы выигрышных вариантах букмекерских ставок. Об этом сообщает ИА «Город55».

Когда потерпевшая попыталась вывести свои средства, мошенники потребовали оплатить «налог». В результате общения с аферистами омичка за неделю лишилась 577 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года жители Якутии отдали мошенникам свыше 34 млн рублей. В полицию обратились 147 человек.