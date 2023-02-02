Два человека пострадали при взрыве самогонного аппарата в Орске

Женщина и мужчина пострадали в результате взрыва самогонного аппарата в Орске (Оренбургская область). По факту происшествия проводится проверка.

Взрыв произошел в многоквартирном доме. Вызов в экстренные службы поступил от мужчины, который услышал хлопок у соседей. Травмы при взрыве аппарата получили 49-летняя женщина и 40-летний мужчина. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Женщину госпитализировали с ожогами лица и конечностей I–II степеней, обгорели 40% поверхности тела. Мужчина получил термические ожоги конечностей, пишет 56orb.ru.

За неделю на номер 112 поступило почти 18,7 тыс. обращений. Порядка 10,5 тыс. обращений оказались ложными. В 3 тыс. случаев оренбуржцам требовалась медицинская помощь.