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Лавров заявил о важности завершить конфликт с Украиной с качественным итогом

Глава МИД Лавров заявил, что временной фактор не является главным в украинском конфликте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России все хотят, чтобы конфликт с Украиной побыстрее закончился, однако временной фактор в данном случае — не самый главный. Об этом заявил 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор. Здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа», — цитирует министра «РИА Новости».

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Лавров также указал на то, что итоги конфликта также будут важны для всех тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых «киевская хунта» долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского.

24 января пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, которому удалось пообщаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что власти США начали прорабатывать возможные варианты того, как будет выглядеть мировой баланс сил после окончания конфликта на территории Украины. В статье указано, что США видят своей главной задачей создание условий, в рамках которых у России не будет возможности «отдохнуть и перегруппироваться» для новых наступательных операций.

Ранее, 21 января, бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, ушедший 17 января в отставку, заявил, что Украина не сможет победить Россию. По его словам, сейчас «крутится история», которой Киев уже не управляет. Он также сообщил, что на Украине происходит обострение политической борьбы, что приведет ее к очень скорому поражению.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что конфликт на Украине пока не прошел очередную точку своей эскалации, несмотря на резкие высказывания некоторых политиков, а развивается по восходящей спирали. Песков отметил, что на Западе наблюдается какое-то заблуждение о том, что для Украины станет возможным иметь какой-то успех на поле боя.

18 января Лавров, отвечая на вопрос, могут ли военные действия в рамках специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса закончиться в 2023 году, отметил, что цели СВО являются конкретными и не взяты с потолка. Как подчеркнул глава МИД РФ, среди них — отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и в других сопредельных государствах, а также невозможность гонений на русскоязычных граждан страны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.

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