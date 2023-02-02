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Выпускница екатеринбургского медвуза рассказала о переезде в Серов и работе там

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Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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Выпускница медицинского вуза в Екатеринбурге Марина Дворцова рассказала изданию «АиФ Урал» о жизни и работе в провинциальном городе Серове, куда она перебралась после получения высшего образования.

Девушка родилась в городе Североуральске и с самого детства хотела стать врачом. Отучившись в екатеринбургском университете шесть лет, она встала перед выбором: пойти в ординатуру или стать участковым терапевтом. Дворцова предпочла второй вариант и отправилась в Серов в рамках программы целевого распределения специалистов.

Главврач Серовской городской больницы Иван Болтасев отметил, что число таких молодых специалистов, как Марина, ежегодно растет. Сейчас сразу несколько уральских медицинских вузов готовят врачей для Серовской больницы.

«Мы принимаем заявления всех абитуриентов, которые идут по целевым программам, затем отправляем их на общий конкурс. Когда будущие врачи конкурс проходят, ребят зачисляют именно по целевым направлениям. То есть после окончания обучения в мединституте они должны будут прийти на работу к нам. И уже наша задача влюбить их в Серов и в нашу больницу», — объяснил Болтасев.

Вместе с тем не все студенты готовы добросовестно исполнить взятые на себя обязательства: некоторые бросают вуз, а некоторые отказываются ехать на работу по распределению. Тем не менее программы Минздрава и местные власти активно помогают исправить эту ситуацию. Например, молодым специалистам, приезжающим из больших городов, выделяют жилье.

В январе издание «АиФ Урал» при поддержке Института развития интернета (ИРИ) запустило проект о жизни фельдшеров и врачей на селе и в маленьких городах России. Его первой героиней стала фельдшер Римма Федорова, проработавшая в селе Слобода в Свердловской области 43 года.

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