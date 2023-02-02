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Стала известна тема года на ВДНХ

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Фото: Главархив Москвы/П. Павлов
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Культурно-историческая программа «ВДНХ в отражении времени» подготовлена к 100-летнему юбилею Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Эта тема будет главной на ВДНХ на протяжении всего года, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В ходе программы посетители смогут послушать лекции, осмотреть тематические экспозиции и узнать, как родилась и реализовывалась идея создания выставки достижений страны.

Выставка 1923 года, она также известна как Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, — предшественница ВДНХ. Она работала несколько месяцев, но стала масштабным событием. Территорию у Крымского моста, сейчас это часть Парка Горького, осушили, провели туда электричество и водопровод, возвели 255 павильонов и других сооружений. Их строительством занимались известные архитекторы — Алексей Щусев, Вячеслав Олтаржевский, Иван Жолтовский, Федор Шехтель, Константин Мельников и другие.

«100 лет назад в столице прошла Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Там были представлены главные достижения страны того времени. На ВДНХ к памятной дате подготовили культурно-историческую программу. Она рассчитана на весь год. Москвичей и гостей города приглашают на тематические лекции и экспозиции. Будет работать и цифровой проект, приуроченный к событию, и многое другое», — рассказала Наталья Сергунина.

7 февраля в рамках программы в Музее ВДНХ откроется выставка «Первая Всесоюзная», где будут представлены уникальные архивные фотоматериалы. К каждой фотографии прилагается исторический очерк. Весной одноименная уличная экспозиция разместится на Центральной аллее. Познакомиться с историей выставки можно будет также на сайте ВДНХ.

18 февраля искусствовед Кирилл Светляков прочтет для посетителей музея лекцию о том, какие образы доминировали на ВДНХ в разные исторические эпохи и какие стили проявились в ее архитектурном оформлении. Весенний цикл лекций тоже будет посвящен истории главного выставочного пространства страны. Гости узнают о наследии выставки 1923 года и о том, как ВДНХ продолжает ее традиции.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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