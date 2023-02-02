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Nissan впервые показала концепт-кар Max-Out

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Фото: Nissan
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Компания Nissan Motor представила концепт-кар Max-Out в токийской штаб-квартире марки. Судя по отсутствию какой-либо технической информации и характеристик, речь все же идет о неходовом макете, сообщило 2 февраля издание «Авторевю».

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В 2021 году впервые появились рендеры Nissan Max-Out, компактного электрического родстера с низким центром тяжести, а сейчас представлен полноразмерный макет автомобиля. Главное в Max-Out — необычный экстерьер. Сочетание клиновидного профиля и тупоносой фронтальной части отсылает к концепт-карам бренда начала 80-х годов XX века. В салоне размещены два кресла, у которых подушки безопасности интегрированы в пол, а спинки сидений могут трансформироваться.

Концепт Max-Out станет центральным экспонатом мероприятия Nissan Futures, которое пройдет в токийской штаб-квартире компании с 4 февраля по 1 марта текущего года. В рамках этой выставки будут проходить открытые дискуссии, на которых все желающие смогут рассказать представителям марки о своих ожиданиях от электрических моделей бренда в будущем.

Специалисты предположили, что в дальнейшем эффектный родстер, судя по всему, так и останется статичным экспонатом без надежды на серийное воплощение.

13 января компания Nissan представила обновленный спорткар Nissan GT-R 2024 года для японского рынка. Под капотом у полноприводной новинки установлен двигатель V6 с двойным турбонаддувом, максимальная мощность которого составляет 570 л.с. (крутящий момент — 637 Нм). С мотором работает роботизированная коробка передач GR6. В Nissan смогли снизить шум и вибрации в новом автомобиле, что должно повысить уровень комфорта в салоне. Как заявили в японской компании, новый Nissan GT-R сможет укрепить статус модели в качестве спортивного автомобиля премиум-класса.

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