Песков воздержался от комментариев о трудоустройстве сына Силуанова в «Аэрофлот»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 февраля заявил на брифинге журналистами, что не располагает данными о том, устроился ли сын главы Минфина Антона Силуанова в «Аэрофлот».

«Я не располагаю информацией, сын ли это Антона Силуанова или нет. Это скорее вопрос корпоративный», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «Аэрофлот» — не подведомственная Минфину компания.

«Кто бы это ни был, никакого конфликта интересов нет», — добавил Песков.

Ранее в этот же день РБК сообщил, что в «Аэрофлоте» создан новый департамент регионального развития, его директором стал Алексей Силуанов. Отмечается, что он сын министра финансов.

Кроме того, во внутренней рассылке департамента управления персоналом «Аэрофлота», которая есть в распоряжении газеты, говорится, что сын Силуанова назначен на новую должность 9 января.

Алексей Силуанов проработал в авиаотрасли свыше девяти лет, из них более семи лет — в «Аэрофлоте».