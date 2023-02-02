Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 февраля прокомментировал слова бывшего главы минобороны США Роберта Гейтса о том, что Вашингтон заинтересован в сильном российском правительстве.

«Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы: они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения. <…> В данном случае эти слова можно воспринять как констатацию реальности», — пояснил он.

Ранее в этот день бывший глава Пентагона Роберт Гейтс рассказал в беседе с The Washington Post о том, что США заинтересованы в сохранении цельной и не фрагментированной России с сильным правительство для того, чтобы оно могло сохранять контроль над ядерным боезапасом РФ.

Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что США не настроены на дипломатическое урегулирование украинского конфликта, речь идет о «поддержании контролируемого накала». Дипломат указал на то, что Вашингтон не скрывает, что цель США на Украине состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать ее.

В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что РФ находится в эпицентре геополитической битвы. Лавров также подчеркнул, что Запад стремится нанести России такое поражение, от которого она не сможет оправиться еще в течение нескольких десятилетий, и добавил, что это является открытой декларацией желания решить «русский вопрос».

До этого, 1 февраля, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о том, что расширение военной поддержки Украины указывает на готовность Запада к любым крайностям в противостоянии с Россией. Он отметил, что США вместе с единомышленниками намерены вести борьбу с Россией «до последнего украинца».