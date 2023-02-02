Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Найдено тело восьмого погибшего при пожаре в Севастополе
Интернет
Sony закроет сервис PS Plus Collection с бесплатными играми 9 мая
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Мир
В МИДе пообещали ответить на выдворение Австрией четырех российских дипломатов
Мир
Песков призвал не преувеличивать значение американской ЧВК «Моцарт» на Украине
Мир
Лавров заявил о нахождении РФ в эпицентре геополитической битвы
Мир
МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата
Общество
Песков воздержался от комментариев о трудоустройстве сына Силуанова в «Аэрофлот»
Мир
Мэр Кишинева призвал жителей запасаться водой
Авто
У российских автодилеров закончились Lada Vesta
Общество
Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Авто
В России появится новый седан Geely Starray

Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 февраля прокомментировал слова бывшего главы минобороны США Роберта Гейтса о том, что Вашингтон заинтересован в сильном российском правительстве.

«Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы: они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения. <…> В данном случае эти слова можно воспринять как констатацию реальности», — пояснил он.

Ставка на титан: как США воюют за украинские недра
Вашингтон не оставляет попыток получить редкоземельные металлы Киева

Ранее в этот день бывший глава Пентагона Роберт Гейтс рассказал в беседе с The Washington Post о том, что США заинтересованы в сохранении цельной и не фрагментированной России с сильным правительство для того, чтобы оно могло сохранять контроль над ядерным боезапасом РФ.

Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что США не настроены на дипломатическое урегулирование украинского конфликта, речь идет о «поддержании контролируемого накала». Дипломат указал на то, что Вашингтон не скрывает, что цель США на Украине состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать ее.

В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что РФ находится в эпицентре геополитической битвы. Лавров также подчеркнул, что Запад стремится нанести России такое поражение, от которого она не сможет оправиться еще в течение нескольких десятилетий, и добавил, что это является открытой декларацией желания решить «русский вопрос».

До этого, 1 февраля, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о том, что расширение военной поддержки Украины указывает на готовность Запада к любым крайностям в противостоянии с Россией. Он отметил, что США вместе с единомышленниками намерены вести борьбу с Россией «до последнего украинца».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023