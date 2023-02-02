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Лавров заявил о намерениях России отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Лавров: Москва старается отодвинуть ВСУ на безопасное для территории России расстояние
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Россия намерена отодвинуть украинскую армию на расстояние, безопасное для своих территории. Чем более дальнобольное оружие поставят Киеву, тем дальше его надо будет отодвинуть, заявил 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — заявил министр в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству «РИА Новости».

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Глава российского МИДа также указал на стремление Запада нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться.

«Это что, не расизм, не нацизм, не попытка решения «русского вопроса»?» — задался вопросом Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства также предположил, что украинским лидером Владимиром Зеленским манипулируют и тот не ощущает себя самостоятельной фигурой. При этом он указал, что никто не попытался убедить Киев в необходимости переговоров.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей Минобороны недопущение обстрела приграничных российских регионов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

31 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял о том, что украинские войска надо отодвинуть не просто к границам республики, а на такое расстояние, с которого они не смогут наносить удары по территории российского региона.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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