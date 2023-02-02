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Сообщается о бегстве отрядов украинских солдат под Кременной

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Военный корреспондент Семен Пегов 2 февраля заявил, что российские военные перешли в контрнаступление на линии Сватово — Кременная и обратили в бегство части Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Перед этим противник почти неделю пытался взять в кольцо и атаковал с трех сторон фронтовой выступ, который вдавался клином в территории, контролируемые ВСУ», — сказал он.

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Военкор отметил, что российские бойцы 144-й дивизии в течение недели отбивали атаки украинских военных и польских наемников, а затем перешли в контрнаступление.

В итоге отбросить противника удалось более чем на 1 км с занимаемых ранее позиций, добавил Пегов.

Ранее в этот же день газета Politico сообщила, что администрация президента Украины пришла в ярость из-за слов американского генерала Марка Милли о неспособности ВСУ вытеснить армию России.

Накануне военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что заградительный отряд Вооруженных сил Украины открыл огонь по украинским военным, которые предприняли попытку оставить позиции в ЛНР, в результате были убиты три солдата.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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