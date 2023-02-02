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Индексация маткапитала обогнала рост стоимости вторичного жилья вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Индексация материнского капитала в 2023 году обогнала темпы роста средней стоимости квадратного метра вторичного жилья в России, что сделало покупку недвижимости с его использованием более выгодной, чем в 2022-м, рассказали «Известиям» эксперты по ипотеке федеральной компании «Этажи».

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Аналитики посчитали, что после индексации маткапитала с 1 февраля 2023 года на 11,9% россияне смогут приобрести большее количество квадратных метров жилья за счет этих денег, поскольку средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России за период с февраля 2022 года по январь 2023 года выросла всего на 5,9%.

С учетом средней стоимости квадратного метра вторичного жилья в России россияне после индексации за счет средств материнского капитала смогут купить на 1,1 квадратного метра больше, чем годом ранее, сообщили специалисты.

«Решение индексировать средства материнского капитала на уровень реальной инфляции актуально, поскольку это позволяет не допускать его обесценивания и делает покупку жилья для молодых семей доступнее», — отметила заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

Согласно выводам экспертов, на первой строчке рейтинга городов, где выгоднее всего приобретать вторичку на средства маткапитала, оказались Волгоград и Челябинск. Год назад за счет средств материнского капитала (с учетом средней стоимости квадратного метра вторичной недвижимости) в этих городах можно было приобрести 8,5 и 11 кв. м жилья соответственно, после индексации в этом году можно приобрести на 1,3 кв. м больше, уточнили эксперты.

На втором месте Ростов-на-Дону, где после индексации в этом году можно за счет средств материнского капитала купить 8,1 кв. м жилья, в прошлом году — только 6,9 кв. м, рассказали аналитики.

На третьем месте Воронеж и Самара, где за счет средств материнского капитала можно приобрести 9,1 и 8,3 кв. м соответственно, что на 1 кв. м больше, чем годом ранее. Далее следуют Екатеринбург, Омск, Пермь, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург и Москва.

«Для Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов с традиционно высокой стоимостью квадратного метра жилья есть смысл применять повышающий коэффициент, чтобы количество квадратных метров, которые можно приобрести за счет средств материнского капитала, были на уровне с другими регионами», — подытожила Решетникова.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на ребенка из средств материнского капитала.

В ноябре Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года.

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