Суд арестовал полицейского после гибели мужчины при задержании в Нижнем Тагиле

Суд арестовал сотрудника патрульно-постовой службы Нижнего Тагила Максима Онучина по делу о гибели Сергея Шамрина при задержании. Об этом передает корреспондент «Известий» из зала заседания.

О происшествии стало известно 31 января. Сообщалось, что стражи порядка поместили мужчину в патрульный автомобиль «УАЗ-Патриот» в отсек для задержанных лиц с целью доставления его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства. Однако около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его без сознания.

Юлия, супруга скончавшегося, заявила, что правоохранители применяли к нему жестокие методы задержания. По словам женщины, у мужа была сломана шея. Кроме того, у него была вмятина на носовой перегордке и ссадины на голове.

На суде сотруднику правоохранительных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок месяц и 27 суток. После заседания вдова Шамрина отправится хоронить мужа.