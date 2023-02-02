На Украине обвинили разведку США в ошибочной оценке возможностей ВСУ

Руководство Украины обратило внимание на ошибки разведки США, которая недооценивала возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 февраля написала газета Politico.

«Украинцы отмечают, что разведданные США об их военных способностях постоянно ошибались на протяжении почти годичной [спецоперации]», — говорится в публикации.

Какие именно ошибки допустила американская сторона, при этом не уточняется.

Также сообщается, что администрация президента Украины Владимира Зеленского была в ярости из-за заявления главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о трудностях, с которыми столкнется украинская армия в 2023 году.

20 января генерал заявил, что украинской армии будет очень сложно вытеснить российских военных со всей территории Украины до конца 2023 года.

Ранее, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. При этом он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля. Российские власти в свою очередь многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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