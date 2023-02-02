Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Найдено тело восьмого погибшего при пожаре в Севастополе
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Общество
Полиция в Херсонской области задержала предполагаемого наводчика ВСУ
Мир
Полковник США назвал побег в Польшу шансом Зеленского на спасение
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Мир
МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Армия
В ЛНР заявили о переброске солдат и техники ВСУ на сватовское направление
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Общество
Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Авто
В России появились Chevrolet Cruze из Китая
Сюжет:

На Украине обвинили разведку США в ошибочной оценке возможностей ВСУ

0
Фото: Global Look Press/Edgar GutiÃ©rrez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Украины обратило внимание на ошибки разведки США, которая недооценивала возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 февраля написала газета Politico.

Охотники за головами: для чего в Киев приехали американские ревизоры
На Украине ждут громких отставок

«Украинцы отмечают, что разведданные США об их военных способностях постоянно ошибались на протяжении почти годичной [спецоперации]», — говорится в публикации.

Какие именно ошибки допустила американская сторона, при этом не уточняется.

Также сообщается, что администрация президента Украины Владимира Зеленского была в ярости из-за заявления главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о трудностях, с которыми столкнется украинская армия в 2023 году.

20 января генерал заявил, что украинской армии будет очень сложно вытеснить российских военных со всей территории Украины до конца 2023 года.

Ранее, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. При этом он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля. Российские власти в свою очередь многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023