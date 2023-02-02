В МИЦ «Известия» обсудят последствия эмбарго на нефтепродукты из России

3 февраля в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Эмбарго на нефтепродукты: последствия для глобального рынка».

Участники:

Генадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России;

Вячеслав Мищенко, руководитель центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина;

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности;

Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.