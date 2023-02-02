В США призвали к реформе полиции после гибели афроамериканца

В США вновь призвали к реформе полиции. К обсуждению вернулись после гибели Тайри Николса, передает телеканал «Известия». 7 января афроамериканца до смерти избили полицейские. После этого в США призвали принять так называемый закон Джорджа Флойда. Инициатива предполагает введение ограничений в работе силовиков. В частности, документ запрещает полиции применять удушающие приемы. Также предлагается ограничить выдачу ордеров на проникновение в дома. Законопроект обсуждали в 2021 году, но его так и не одобрили. Байден обсудит реформу с конгрессменами 2 февраля.

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