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В США назвали сроки поддержки Украины западными союзниками

Экс-министр обороны США Гейтс: решимости Запада поддерживать Украину хватит до конца года
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Фото: Global Look Press/Cpl. Austin Fraley
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Решимости Запада поддерживать Украину хватит до конца года. Такое мнение 1 февраля высказал экс-министр обороны США Роберт Гейтс в интервью для газеты The Washington Post (WP).

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«Могут ли Запад и США сохранить общественную поддержку той материальной помощи украинской экономике и армии, которую мы оказывали до сих пор? По моему личному мнению, мы можем сохранить ее на протяжении оставшейся части этого года», — сказал он.

Однако, по словам Гейтса, спустя некоторое время при отсутствии «существенного преимущества» одной из сторон может сложиться ситуация, в которой европейские страны усилят давление на Украину, чтобы запустить процесс переговоров.

«Так что, я думаю, вопрос о том, когда у вас может быть возможность для переговоров, в первую очередь будет полностью зависеть от развития событий на поле боя», — отметил экс-министр обороны США.

Ранее, 29 января, замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США — не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

27 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт на Украине, если захочет, отдав указания киевскому режиму. Однако, по его словам, американский лидер не хочет использовать этот ключ, а, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием.

За день до этого телеведущий Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за жажды наживы. Также он обвинил в продолжении конфликта администрацию Байдена, которая, по его словам, может подтолкнуть Киев к мирному соглашению.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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