Найдено тело восьмого погибшего при пожаре в Севастополе

Тело еще одного погибшего на пожаре в жилом модуле для строителей на улице Нефтяная в Севастополе найдено спасателями, таким образом общее число погибших возросло до восьми. Об этом сообщил источник «Известий» в четверг, 2 февраля.

Возгорание в жилом модуле для строителей произошло ночью. Всего там было 38 комнат, они предназначались для проживания около 190 человек. На момент пожара в нем находились 185 человек, большинство из них смогли самостоятельно покинуть помещение.

По факту случившегося региональным главком следственного управления Следственного комитета (СК) РФ возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Прокуратура Севастополя также инициировала проверку

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов с места пожара рассказал о том, что возгорание в строительной бытовке в Севастополе могло начаться из-за неисправности проводки или нагревательного прибора.