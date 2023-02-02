Стало известно о ярости Киева из-за слов генерала Милли о возможностях ВСУ

Администрацию президента Украины Владимира Зеленского привело в ярость заявление главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о трудностях, с которыми столкнется украинская армия в 2023 году. Об этом пишет 2 февраля газета Politico со ссылкой на источник.

Милли 20 января заявил, что украинской армии будет очень сложно вытеснить российских военных со всей территории Украины до конца 2023 года, пишет «Газета.Ru».

«Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли», — говорится в публикации издания.

В декабря 2022 года обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания The Federalist назвал нереалистичной цель Зеленского вернуть Крым и Донбасс.

В том же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен 5 декабря заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля.

При этом он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля. Российские власти в свою очередь многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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