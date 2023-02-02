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Стало известно о ярости Киева из-за слов генерала Милли о возможностях ВСУ

Politico: Киев пришел в ярость из-за слов генерала Милли о неспособности ВСУ вытеснить армию России
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Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler
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Администрацию президента Украины Владимира Зеленского привело в ярость заявление главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о трудностях, с которыми столкнется украинская армия в 2023 году. Об этом пишет 2 февраля газета Politico со ссылкой на источник.

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Милли 20 января заявил, что украинской армии будет очень сложно вытеснить российских военных со всей территории Украины до конца 2023 года, пишет «Газета.Ru».

«Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли», — говорится в публикации издания.

В декабря 2022 года обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания The Federalist назвал нереалистичной цель Зеленского вернуть Крым и Донбасс.

В том же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен 5 декабря заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля.

При этом он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля. Российские власти в свою очередь многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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