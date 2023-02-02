Полиция в Херсонской области задержала предполагаемого наводчика ВСУ

В Херсонской области задержан предполагаемый наводчик Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как пояснил сам задержанный, он передавал знакомому из ВСУ данные о местоположении российских военных. После этого эти районы как минимум пять раз обстреливали украинские боевики. Так, удары приходились на объекты в Алешковском и Голопристанском районе Херсонской области.

Предполагаемым наводчиком является 29-летний таксист.

«В ходе беседы с оперативниками он подтвердил, что умышленно передавал сведения о военнослужащих, которых видел или подвозил», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также он рассказал, кому именно передавал сведения. Сейчас данная информация проверяется.

Днем ранее полицейские нашли в Херсонской области подготовленный для диверсий тайник с сотнями мин. Тайник находился в яме в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка. Внутри было более 250 минометных боеприпасов и свыше 200 крупнокалиберных снарядов.

В тот же день ВС РФ уничтожили до 10 украинских десантников на херсонском направлении, в районе озера Круглик. Кроме того, также было уничтожено две украинские моторные лодки.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».