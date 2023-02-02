Появились кадры с места пожара на строительном рынке в Новой Москве

Пресс-служба МЧС России опубликовала первые кадры с места пожара на строительном рынке в Новой Москве, который возник утром в четверг, 2 февраля.

На кадрах видно, как пожарные ликвидируют возгорание, которое распространилось на площадь 200 кв. м.

Как сообщали «Известия», огонь охватил торговые павильоны рынка, расположенного на 21-м км Киевского шоссе. Над местом пожара поднимаются густые столбы дыма.

О пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливаются.