Постпред при ООН обвинил Израиль в атаке на военный объект Ирана

Ответственность за атаку на объект минобороны Ирана, согласно предварительному расследованию, лежит на Израиле. Об этом 2 февраля заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амид Саид Иравани, передает агентство ISNA.

«Сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект минобороны в городе Исфахан», — говорится в письме Иравани, направленном генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности всемирной организации.

Действия Израиля, по словам постпреда, нарушают международное право.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство России в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна», а иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, в свою очередь, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва осуждает атаки беспилотников на одно из оборонных предприятий Ирана. Она добавила, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.