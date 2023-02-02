Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до семи

Число погибших на пожаре в жилом модуле для строителей на улице Нефтяная в Севастополе возросло до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее «Известия сообщали о шести погибших и как минимум двух пострадавших. При этом судьба еще пяти рабочих остается неизвестной. На месте работают экстренные службы.

Возгорание в жилом модуле для строителей произошло ночью. Всего там было 38 комнат, они предназначались для проживания около 190 человек. На момент пожара в нем находились 185 человек, большинство из них смогли самостоятельно покинуть помещение.

По факту случившегося региональным главком следственного управления Следственного комитета (СК) РФ возбудено уголовное дело о причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Прокуратура Севастополя также инициировала проверку