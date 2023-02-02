Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до семи
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Мир
В космической обсерватории на Гавайях произошел разлив топлива
Мир
Полковник США назвал побег в Польшу шансом Зеленского на спасение
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Происшествия
Пожар произошел на строительном рынке в Новой Москве
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Армия
В ЛНР заявили о переброске солдат и техники ВСУ на сватовское направление
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Общество
Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Мир
Тайвань зафиксировал приближение 23 самолетов и четырех кораблей КНР

Экс-член Совбеза раскрыл детали переговоров Ельцина с США о ядерном статусе Украины

Экс-член Совбеза Филатов: Ельцин общался с США из-за нежелания Украины терять ядерный статус
0
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый президент России Борис Ельцин вел переговоры с США об Украине, так как Киев не хотел терять свой ядерный статус. Об этом 2 февраля рассказал бывший член Совета Безопасности РФ Сергей Филатов.

Ценная реакция: как ядерный щит Курчатова защитил СССР и Россию
О чем говорили на митинге в честь 120-летия со дня рождения научного руководителя советского атомного проекта

«Украина не хотела ни в коем случае отдавать России атомную бомбу, и в разговоре министр обороны Константин Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться. Поэтому весь разговор и весь спор был вокруг этой атомной бомбы, нужно было заключать различные договора, но исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Филатова, на отказ Морозова Ельцин возразил, что у Украины хватит топлива для бомбы только на семь лет.

«Морозов сказал: «Будем выходить. Будем искать пути, но атомную бомбу надо оставить на Украине». Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию», — отметил он.

30 января в США рассекретили ряд документов, из которых следует, что Ельцин рассматривал Украину как дестабилизирующий фактор. Согласно стенограмме, Ельцин на встрече с американским президентом Джорджем Бушем — старшим в 1992 году заявлял, что на Украине присутствуют 11 млн этнических русских, а украинские националисты оказывают давление на бывшего тогда президентом Леонида Кравчука.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия при условии обеспечения ее безопасности другими странами-подписантами. Соглашение заключили Россия, Украина, США и Великобритания.

Среди причин, по которым Киев отказался от ядерного оружия, сами украинские власти называли отсутствие финансовой возможности его обслуживать.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023