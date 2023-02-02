Экс-член Совбеза раскрыл детали переговоров Ельцина с США о ядерном статусе Украины

Первый президент России Борис Ельцин вел переговоры с США об Украине, так как Киев не хотел терять свой ядерный статус. Об этом 2 февраля рассказал бывший член Совета Безопасности РФ Сергей Филатов.

«Украина не хотела ни в коем случае отдавать России атомную бомбу, и в разговоре министр обороны Константин Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться. Поэтому весь разговор и весь спор был вокруг этой атомной бомбы, нужно было заключать различные договора, но исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Филатова, на отказ Морозова Ельцин возразил, что у Украины хватит топлива для бомбы только на семь лет.

«Морозов сказал: «Будем выходить. Будем искать пути, но атомную бомбу надо оставить на Украине». Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию», — отметил он.

30 января в США рассекретили ряд документов, из которых следует, что Ельцин рассматривал Украину как дестабилизирующий фактор. Согласно стенограмме, Ельцин на встрече с американским президентом Джорджем Бушем — старшим в 1992 году заявлял, что на Украине присутствуют 11 млн этнических русских, а украинские националисты оказывают давление на бывшего тогда президентом Леонида Кравчука.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия при условии обеспечения ее безопасности другими странами-подписантами. Соглашение заключили Россия, Украина, США и Великобритания.

Среди причин, по которым Киев отказался от ядерного оружия, сами украинские власти называли отсутствие финансовой возможности его обслуживать.