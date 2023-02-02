Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под село Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР, сватовское направление) боевиков и технику. Таким образом украинское командование намерено восполнить потери, заявил 2 февраля подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«Общая численность группировки в данном районе не изменилась, поскольку мероприятия проводятся с целью восполнения санитарных и безвозвратных потерь, а также замены вышедшей из строя техники и вооружения», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Марочко отмечал, что для сокрытия потерь в Донбассе украинские боевики устраивают в воронках от артиллерии братские могилы. По его данным, между населенными пунктами Новоселовское и Куземовка насчитано порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по 10 тел в каждой.

30 января ветеран США, писатель Ноктис Дрейвен призвал служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти на сторону России. Обращаясь к солдатам он указывал, что они погибают в развязанном НАТО и Америкой конфлитке.

Сейчас на Украине стартовала новая волна мобилизации. Самые масштабные призывные мероприятия развернуты в Закарпатье в связи с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.

В СМИ распространяются кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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