Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до семи
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Мир
В космической обсерватории на Гавайях произошел разлив топлива
Мир
Полковник США назвал побег в Польшу шансом Зеленского на спасение
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Происшествия
Пожар произошел на строительном рынке в Новой Москве
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Армия
В ЛНР заявили о переброске солдат и техники ВСУ на сватовское направление
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Общество
Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Мир
Тайвань зафиксировал приближение 23 самолетов и четырех кораблей КНР
Сюжет:

В ЛНР заявили о переброске солдат и техники ВСУ на сватовское направление

Марочко: ВСУ перебросили под Стельмаховку солдат и технику для восполнения потерь
0
Фото: Global Look Press/Madeleine Kelly
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под село Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР, сватовское направление) боевиков и технику. Таким образом украинское командование намерено восполнить потери, заявил 2 февраля подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Накрыло волной: для чего Украине очередной этап мобилизации
Киев готовит группировку для весеннего наступления

«Общая численность группировки в данном районе не изменилась, поскольку мероприятия проводятся с целью восполнения санитарных и безвозвратных потерь, а также замены вышедшей из строя техники и вооружения», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Марочко отмечал, что для сокрытия потерь в Донбассе украинские боевики устраивают в воронках от артиллерии братские могилы. По его данным, между населенными пунктами Новоселовское и Куземовка насчитано порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по 10 тел в каждой.

30 января ветеран США, писатель Ноктис Дрейвен призвал служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти на сторону России. Обращаясь к солдатам он указывал, что они погибают в развязанном НАТО и Америкой конфлитке.

Сейчас на Украине стартовала новая волна мобилизации. Самые масштабные призывные мероприятия развернуты в Закарпатье в связи с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.

В СМИ распространяются кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023