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В Забайкалье задержали начальника колонии за взятки от заключенных

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В отношении начальника исправительной колонии № 1 в Нерчинске Забайкальского края возбуждено уголовное дело. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

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Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, начальник колонии получил взятку от нескольких заключенных за оказание им покровительства. Сумма взятки оценивается в 300 тыс. рублей.

В доме и на рабочем месте подозреваемого проведены обыски. Были изъяты документы, следователи опрашивают свидетелей. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения.

Ранее, 19 января, бывшему главе Борзинского района Забайкальского края Сергею Русинову назначили девять лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 280 тыс. рублей. Его также обязали выплатить штраф в пятикратном размере взятки.

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