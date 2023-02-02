Украинские боевики используют воронки, образовавшиеся от попадания артиллерийских снарядов, для массовых захоронений своих сослуживцев с целью сокрытия реальных потерь. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его данным, массовые захоронения выявлены между населенными пунктами Новоселовское и Куземовка.

«Под так называемые братские могилы боевики используют воронки от крупнокалиберной артиллерии. Насчитано порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по 10 тел в каждой», — написал Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на личные данные.

Он указал на то, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет возможности эвакуировать тела, поэтому для сокрытия реальных потерь они устраивают массовые захоронения.

24 января сообщалось, что украинские власти скрывают тела сотен погибших солдат ВСУ на границе с Венгрией. Тела погибших солдат обнаружили в вагонах-рефрижераторах недалеко от границы с Венгрией, часть из них находится там более двух недель.

Ранее, 7 января, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что потери украинской армии огромны и непостижимы. Он также отметил, что Киев не афиширует реальные данные.

В Донбассе также неоднократно указывали на этот факт. Так, в конце прошлого года Марочко также рассказывал, что Киев скрывает реальные потери украинских военнослужащих. По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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