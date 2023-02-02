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Северин предрек победу Романкевича во втором раунде в бою с Кавалари

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Белорус Петр Романкевич нокаутирует бразильца Сауло Кавалари во втором раунде боя в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Минске. Об этом 2 февраля рассказал боец TOPDOG Александр Северин.

«Я за Романкевича, конечно, за нашего. В стойке хорош, он же как-никак таец, у него в запасе есть еще порох в пороховнице, как говорится, может удивить», — заявил спортсмен.

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Открытие сезона 2023 года «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 17 февраля в Минске. В этот вечер пройдет четыре поединка, которые будут вестись по правилам кикбоксинга. Одним из самых ожидаемых событий вечера станет бой Петра Романкевича и Сауло Кавалари.

Также на ринге сразятся Гаджи «Автомат» Наврузов и Фернандо Родригес. Их состязание пройдет в статусе реванша, так как в августе 2022 года спортсмены уже встречались, и бой завершился победой Родригеса. Кроме того, в рамках турнира сразятся звезда поп-ММА Артем Тарасов и чемпион Армении по кикбоксингу Давид Хачатрян. В четвертом бою встретятся Ислам Муртазаев и Сергей Пономарев.

Днем ранее свой прогноз на исход поединка Романкевича и Кавалари сделал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. По его мнению, факт места проведения поединка может сыграть существенную роль в исходе боя.

Также 1 февраля своими ожиданиями от боя поделился кикбоксер Владислав Туйнов. Он рассказал, что ждет «мощной зарубы» и ему будет интересно понаблюдать, как оба спортсмена смогут адаптироваться к кикбоксерскому рингу и вновь прочувствовать, что такое темп и динамика в кикбоксинге.

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