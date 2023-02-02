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Штырков посоветовал Родригесу и Наврузову проявить оригинальность на ринге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский спортсмен ММА Иван Штырков в разговоре с «Известиями» заявил, что Фернандо Родригесу и Гаджи «Автомату» Наврузову стоит удивить жюри и зрителей, которые будут наблюдать за их боем.

«В наше время, на самом деле, чистый спорт мало кому интересен, необходимо, конечно, вносить некие изюминки. Свои выходы, подачу себя, как бойца», — пояснил Штырков.

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По его словам, соперники могут «изощриться» и завоевать внимание публики еще до начала поединка. Впрочем, главной задачей по-прежнему остается качественный, профессиональный бой.

Накануне Родригес пообещал отправить «Автомата» в нокаут. Летом 2022-го бразилец одержал над ним победу также во время турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Победитель был определен раздельным решением судей.

Позднее, в ноябре, бразильский спортсмен проиграл Владимиру Минееву, нокаутировавшему его в третьем раунде. Предстоящий поединок с Гаджи станет для Родригеса шансом реабилитироваться.

Открытие сезона-2023 «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 17 февраля в Минске. В этот вечер пройдет четыре поединка, которые будут вестись по правилам кикбоксинга.

Одним из самых ожидаемых событий вечера также станет бой Петра Романкевича и Сауло Кавалари. Кроме того, в рамках турнира сразятся звезда поп-ММА Артем Тарасов и чемпион Армении по кикбоксингу Давид Хачатрян. В четвертом бою встретятся Ислам Муртазаев и Сергей Пономарев.

Телеканал РЕН ТВ будет вести прямую трансляцию турнира, она начнется 17 февраля в 23:00 мск.

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