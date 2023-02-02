Пять человек погибли при пожаре в бытовке в Севастополе

Пять человек погибли на пожаре в строительном модуле в Севастополе. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании в двухэтажном модуле по адресу ул. Нефтяная, 15 поступило в 02:19. Прибывшие на место пожарные застали огонь на площади 200 кв. м.

После ликвидации открытого горения начался разбор конструкции. На месте были обнаружены пять тел. В настоящий момент работы по расчистке территории продолжаются.

Ранее в этот день произошел пожар в частном жилом доме под Иркутском. Погибли мальчики 10 и 12 лет. По предварительным данным, они остались дома одни и были заперты.