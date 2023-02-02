Генсек ООН предупредил о последствиях ядерных испытаний КНДР для мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе переговоров с министром иностранных дел Республики Корея Пак Чином заявил, что ядерные испытания КНДР могут стать сильным ударом для региональной и международной политики. Об этом 2 февраля сообщил МИД Республики Корея.

Отмечается, что встреча состоялась в среду, 1 февраля, в Нью-Йорке.

«Генеральный секретарь выразил обеспокоенность, что очередные ядерные испытания Северной Кореи нанесут мощный удар по положению (дел. — Ред.) в регионе и на международном уровне, снова заверил в своей поддержке усилий нашего правительства по достижению устойчивого мира на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Согласно информации агентства Yonhap, офис Гутерриша довел свою обеспокоенность до Пхеньяна.

Также Пак Чин попросил ООН обратить внимание на «комплексную угрозу» со стороны КНДР, включая «различные провокации, такие как запуски баллистических ракет и вторжение беспилотников» в воздушное пространство Южной Кореи.

Агентство уточняет, что помимо проблем Корейского полуострова, стороны обсудили двустороннее сотрудничество между Сеулом и ООН, ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы мировой повестки.

Сообщается, что глава МИД Южной Кореи встретился с представителями стран — членов Совета Безопасности ООН и запросил их поддержку из-за действий КНДР. По данным агентства, он также убеждал поддержать кандидатуру Республики Корея на пост непостоянного члена на период с 2024 по 2025 год.

Накануне доцент СПбГУ, специалист по Корейскому полуострову Ирина Ланцова заявила, что эскалация конфликта между КНДР и Южной Кореей может привести к ядерному столкновению. По ее словам, пока угрозы можно воспринимать как слова, но в условиях конфликта и отсутствия достаточного количества информации, а также скоростного принятия решений могут происходить ошибки.

31 января глава Пентагона Ллойд Остин допустил применение США ядерного оружия для защиты Южной Кореи. Он указал на рекордное количество провокационных действий со стороны КНДР в 2022 году. Глава Пентагона отдельно отметил, что на территории Южной Кореи находится один из самых крупных иностранных контингентов Вооруженных сил США, насчитывающий 28,5 тыс., что в свою очередь должно демонстрировать приверженность Вашингтона поддерживать мир на Корейском полуострове.

Тогда же главы оборонных ведомств США и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, в рамках которого договорились расширить масштабы совместных учений в 2023 году. Стороны условились об укреплении своего сотрудничества в вопросе обмена данными касательно ракетной угрозы, которая исходит со стороны КНДР.

Накануне в МИД РФ заявили, что эскалация на Корейском полуострове вполне вероятна, если США вместе с Южной Кореей и Японией продолжат конфронтационный курс.

До этого, 3 января, офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сообщил о том, что страна ведет переговоры с США по обмену информацией и совместной реализации планов, связанных с ядерными учениями.

Между тем 1 января глава КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.

В свою очередь представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР нарастить ядерный потенциал. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.