США спровоцировали украинский конфликт из-за экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию. Об этом 1 февраля заявил американский политический обозреватель Джимми Дор в эфире программы телеведущего Fox News Такера Карлсона.

«Всё это экономические войны. Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа (СПГ. — Ред.) и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся», — заявил Дор.

По его словам, в Вашингтоне боятся российских природных ресурсов и рабочей силы, а также их объединения с немецкими технологиями и капиталом.

Обозреватель считает, что именно американская администрация стоит за взрывами на «Северных потоках», а страной управляет не президент Джо Байден, а военная машина.

Ранее, 29 января, замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США — не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

26 января телеведущий Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за жажды наживы. Также он обвинил в продолжении конфликта администрацию Джо Байдена, которая, по его словам, может подтолкнуть Киев к мирному соглашению.

Это уже не первое заявление Карлсона, в котором он обвиняет американские элиты и власти в использовании конфликта на Украине в своих интересах. Так, 26 октября он заявил, что Демократическая партия США преследует только одну цель — реализовать свои внутриполитические амбиции. При этом журналист подчеркнул, что сама Украина очень далека от демократии.

Между тем 25 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал «Известиям», что, чем дольше будет пролонгирован украинский конфликт, тем больше выгоды получит Вашингтон. Он напомнил, как в 2014 году Запад, опираясь на своих контрагентов в Киеве, осуществил там государственный переворот. Новиков выразил уверенность в том, что в Вашингтоне «ни о каких переговорах не думают». Главная задача США — отстрочить момент разрешения украинского конфликта.

До этого, 2 ноября, китайская газета «Хуаньцю шибао» также отмечала, что США избежали рецессии благодаря энергокризису в Европе и спецоперации России на Украине.

Страны Европы приняли решение снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной уже нанес удар по экономикам этих стран.

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