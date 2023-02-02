Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава СВР заявил о сложности сохранения единства НАТО против России
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Мир
В космической обсерватории на Гавайях произошел разлив топлива
Спорт
ООН поддержала допуск спортсменов из РФ к международным соревнованиям
Мир
Маккарти обсудил с Байденом вопросы госдолга и предотвращения дефолта
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Общество
В МЧС предупредили о риске подтоплений на западе России
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Мир
Пять кораблей с агропродукцией покинули порты Украины
Мир
Тайвань зафиксировал приближение 23 самолетов и 4 кораблей КНР

В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в доме

0
Фото: Прокуратура Иркутской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате пожара в частном жилом доме под Иркутском погибли два несовершеннолетних мальчика. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева.

Огненный жар: в России увеличилось число жертв пожаров
Почему стало гибнуть больше людей и что мешает избежать трагедий

«Сегодня двое детей 10 и 12 лет в частном доме в поселке Грановщина Иркутского района погибли ночью на пожаре. Опять одни. Мама в гостях, папа на вахте. По предварительным данным, дети не смогли выйти, были закрыты», — написала она в своем Telegram-канале.

Омбудсмен призвала родителей не оставлять детей без присмотра, а также учить их соблюдению правил безопасности. По словам Афанасьевой, с начала года в Иркутской области при пожарах погибли уже семь ребят.

Как заявили в региональном ГУ МЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили тела детей при разборе конструкций, когда огонь уже был ликвидирован. На месте происшествия работает оперативная группа — специалисты выясняют причину и обстоятельства трагедии.

«Известно, что семья на учете органов соцзащиты не состояла, в то же время дети находились в доме ночью одни. С родственниками погибших работает психолог», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 31 января, МЧС России сообщило, что в первый месяц 2023 года было зафиксировано 36 случаев гибели детей в результате пожаров. Число погибших несовершеннолетних выросло на 30% по сравнению с прошлогодними показателями. Сотрудники ведомства напомнили об основных факторах, провоцирующих возгорание, а также рассказали, как можно обезопасить себя и близких.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023