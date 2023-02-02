В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в доме

В результате пожара в частном жилом доме под Иркутском погибли два несовершеннолетних мальчика. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева.

«Сегодня двое детей 10 и 12 лет в частном доме в поселке Грановщина Иркутского района погибли ночью на пожаре. Опять одни. Мама в гостях, папа на вахте. По предварительным данным, дети не смогли выйти, были закрыты», — написала она в своем Telegram-канале.

Омбудсмен призвала родителей не оставлять детей без присмотра, а также учить их соблюдению правил безопасности. По словам Афанасьевой, с начала года в Иркутской области при пожарах погибли уже семь ребят.

Как заявили в региональном ГУ МЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили тела детей при разборе конструкций, когда огонь уже был ликвидирован. На месте происшествия работает оперативная группа — специалисты выясняют причину и обстоятельства трагедии.

«Известно, что семья на учете органов соцзащиты не состояла, в то же время дети находились в доме ночью одни. С родственниками погибших работает психолог», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 31 января, МЧС России сообщило, что в первый месяц 2023 года было зафиксировано 36 случаев гибели детей в результате пожаров. Число погибших несовершеннолетних выросло на 30% по сравнению с прошлогодними показателями. Сотрудники ведомства напомнили об основных факторах, провоцирующих возгорание, а также рассказали, как можно обезопасить себя и близких.