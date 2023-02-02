Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»

Россия не стремится уничтожить жителей Украины в ходе спецоперации. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в разговоре с «РИА Новости».

«Мы понимаем, что большая часть населения Украины — это нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали и заложниками, и жертвами тоталитарного киевского режима, и жертвами агрессивной политики блока НАТО», — подчеркнул он.

Между тем, по словам Нарышкина, коллективный Запад и украинские власти преследуют иные цели.

Накануне он отметил, что расширение кампании по вооружению Киева демонстрирует готовность идти на крайние меры, в том числе жертвовать мирными людьми ради победы в противостоянии с Москвой.

В этот же день директор СВР выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс не сможет добиться поражения России, несмотря на все прилагаемые усилия.

Также 1 февраля бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под вопрос дальнейшее существование государства.

До этого, 27 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт на Украине, если захочет, отдав указания киевскому режиму. Однако, по его словам, американский лидер не хочет использовать этот ключ, а выбирает путь дальнейшей эскалации.

Еще в июле президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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