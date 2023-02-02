Бизнесмен рассказал о зависимости молочного производства от импорта

Молочное производство в России находится в подвешенном состоянии из-за зависимости от импортных ферментов. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал РБК основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести», — подчеркнул он.

Бачин объяснил, что на сегодняшний день в стране попросту нет возможностей для самообеспечения. Необходимые ферменты производят экспериментальная биофабрика в Угличе и несколько локальных лабораторий — этих мощностей в критической ситуации хватит для покрытия максимум 10% спроса в молочной отрасли.

Ранее, 23 мая прошлого года, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил о проблемах при покупке импортных заквасок для производства кисломолочной продукции.

Российские компании ввозят в страну 80% закваски, приобретая ее в Дании, Болгарии, Италии и других странах. Из-за санкций иностранные партнеры не всегда готовы продолжать сотрудничество с партнерами из РФ.

Страны Запада расширили антироссийские санкции на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Москва ответила контрмерами.

Всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Также санкции привели к рекордной инфляции в странах ЕС.

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