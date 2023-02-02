Эксперт предостерегла россиян от кредитов на некоторые покупки

Производители, продавцы и финансовые организации зачастую навязывают покупателям ненужные траты, заставляя их брать кредиты «здесь и сейчас». Однако кредит ― ответственная процедура, которая требует не суеты, а взвешенного и продуманного решения. Об этом в четверг, 2 февраля, предупредила в разговоре с агентством «Прайм» профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

«Надо обдумать срочность удовлетворения возникшей потребности, насколько ценным для вас является товар или услуга, срок окупаемости, альтернативные способы удовлетворения потребности, а также риски неудовлетворения потребности», — пояснила Сорокина.

Например, если человеку предлагают кредит на медицинские услуги, лучше всего проконсультироваться еще у нескольких врачей. К кредиту в такой ситуации резонно прибегнуть лишь в случаях, когда медицинская помощь необходима срочно. Более того, за дорогостоящее лечение потом можно получить налоговый вычет.

В отношении кредитов на жилье, образование или орудия труда (это может быть и автомобиль, и дорогостоящий компьютер) Сорокина посоветовала сперва рассмотреть данные траты как инвестиции и оценить, как и когда эти траты окупятся.

Не менее спорными эксперт назвала кредиты на отпуск, праздники, а также насущные нужды или одежду. Сорокина объяснила, что зачастую такие спонтанно совершенные покупки не окупаются и впоследствии приносят лишь сожаления.

«Любая услуга стоит денег, а соответственно, взвешенного решения. Поэтому, если уж берете кредит, то «семь раз отмерь и только потом отрежь», — добавила специалист.

Ранее, 29 января, эксперт Минфина Ольга Дайнеко предупредила, что оформление необдуманного кредита может финансово навредить заемщику. Например, лучше избежать потребительского кредита для первоначального взноса на жилье, потому что тем выше риск финансового шока.

Более того, Дайнеко предупредила об опасности оформления кредита под залог личного имущества. В случае проблем с выплатами заемщик может не только нарастить долги, но и лишиться имущества.