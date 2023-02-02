Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава СВР заявил о сложности сохранения единства НАТО против России
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Мир
В космической обсерватории на Гавайях произошел разлив топлива
Спорт
ООН поддержала допуск спортсменов из РФ к международным соревнованиям
Мир
Маккарти обсудил с Байденом вопросы госдолга и предотвращения дефолта
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Общество
В МЧС предупредили о риске подтоплений на западе России
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Мир
Пять кораблей с агропродукцией покинули порты Украины
Мир
Тайвань зафиксировал приближение 23 самолетов и 4 кораблей КНР

Эксперт предостерегла россиян от кредитов на некоторые покупки

Названы «нужные» вещи, на которые никогда нельзя брать кредит
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производители, продавцы и финансовые организации зачастую навязывают покупателям ненужные траты, заставляя их брать кредиты «здесь и сейчас». Однако кредит ― ответственная процедура, которая требует не суеты, а взвешенного и продуманного решения. Об этом в четверг, 2 февраля, предупредила в разговоре с агентством «Прайм» профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Не прошло и кода: банки и МФО опасаются запрета на кредитование с помощью СМС
Рынок дистанционной выдачи заемных средств ждут радикальные изменения и реформа подхода к кибербезопасности

«Надо обдумать срочность удовлетворения возникшей потребности, насколько ценным для вас является товар или услуга, срок окупаемости, альтернативные способы удовлетворения потребности, а также риски неудовлетворения потребности», — пояснила Сорокина.

Например, если человеку предлагают кредит на медицинские услуги, лучше всего проконсультироваться еще у нескольких врачей. К кредиту в такой ситуации резонно прибегнуть лишь в случаях, когда медицинская помощь необходима срочно. Более того, за дорогостоящее лечение потом можно получить налоговый вычет.

В отношении кредитов на жилье, образование или орудия труда (это может быть и автомобиль, и дорогостоящий компьютер) Сорокина посоветовала сперва рассмотреть данные траты как инвестиции и оценить, как и когда эти траты окупятся.

Не менее спорными эксперт назвала кредиты на отпуск, праздники, а также насущные нужды или одежду. Сорокина объяснила, что зачастую такие спонтанно совершенные покупки не окупаются и впоследствии приносят лишь сожаления.

«Любая услуга стоит денег, а соответственно, взвешенного решения. Поэтому, если уж берете кредит, то «семь раз отмерь и только потом отрежь», — добавила специалист.

Ранее, 29 января, эксперт Минфина Ольга Дайнеко предупредила, что оформление необдуманного кредита может финансово навредить заемщику. Например, лучше избежать потребительского кредита для первоначального взноса на жилье, потому что тем выше риск финансового шока.

Более того, Дайнеко предупредила об опасности оформления кредита под залог личного имущества. В случае проблем с выплатами заемщик может не только нарастить долги, но и лишиться имущества.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023