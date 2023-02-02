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США направят Украине $135 млн из американо-российского фонда

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Украине $135 млн из ликвидированного американо-российского инвестиционного фонда. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте агентства в среду, 1 февраля.

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Отмечается, что основные средства пойдут на восстановление экономики страны. Часть финансовой помощи будет направлена в Молдавию, которая, по данным USAID, также столкнулась с последствиями проведения спецоперации РФ по защите Донбасса.

Кроме того, дополнительные $18 млн предназначены для поддержки гражданского общества и независимых медиаорганизаций в России.

30 января депутат Верховной рады Роксолана Подласа сообщила, что в марте пройдет первая встреча участников координационной платформы по оказанию финансовой помощи Украине. По ее словам, Киев рассчитывает договориться с партнерами о предоставлении $10 млрд для покрытия дефицита бюджета страны.

До этого, 26 января, агентство Bloomberg сообщило, что Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность предоставления многолетнего пакета помощи для Украины на сумму до $16 млрд, чтобы помочь покрыть потребности страны. Если программа будет одобрена, Киев получит от $5 млрд до $7 млрд в первый год.

В декабре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Месяцем ранее украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд. Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Киев рассчитывает на полное финансирование дефицита со стороны международных партнеров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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