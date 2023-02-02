Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США

Санкционная политика США не достигнет заявленной цели, промышленность РФ всё больше рассчитывает на свои силы. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне в четверг, 2 февраля.

«Маховик санкционной машины, «докрасна» раскрученный американскими властями, продолжает плодить многочисленные ограничения, задевая «и своих, и чужих». <...> Впечатление таково, что авторы подобных решений не задумываются об их легитимности. А также о последствиях для других стран, в том числе партнеров и союзников США. Иначе такое широкое применение вторичных мер не объяснить», — заявили в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве отметили, что в США не понимают, что многие страны воспринимают предложения Вашингтона о сотрудничестве при одновременных угрозах давления за взаимодействие с Россией как издевку.

«Со своей стороны, можем лишь подтвердить, что незаконные шаги американцев не достигнут заявленной цели. Российская экономика — далеко не в руинах, как некоторые на Западе надеялись. Равно как и отечественная промышленность, которая в том числе благодаря — и вопреки — экономическим барьерам всё больше рассчитывает на собственные силы», — подчеркнули дипломаты.

Накануне минфин США ввел санкции против 12 компаний и 22 физических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с Россией. Под ограничительные меры попали граждане Израиля, Кипра, Латвии, Сингапура, России и Узбекистана. Также в санкционный список внесены организации Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура.

Ранее, 26 января, американский минфин расширил ограничения против юридических и физических лиц из России. Под санкции попали 15 физлиц, среди которых бизнесмены, политики и чиновники, а также свыше 30 организаций.

В тот же день США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ. Причиной такого решения стали якобы действия, которые «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

Тогда посольство РФ в США заявило, что зарубежные предприниматели и компании первыми страдают от постоянного расширения нелегитимных санкционных мер. Отмечалось, что с каждой новой волной экономических барьеров «очевиднее неэффективность и абсурдность подобного подхода».

25 января российский министр финансов Антон Силуанов отметил, что антироссийские санкции выгодны США, при этом от них страдает экономика Европы. Он указал на то, что в западных странах инфляция бьет сорокалетние рекорды, а тарифы на коммунальные услуги растут даже сильнее, чем в России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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