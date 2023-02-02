США тратят всё больше сил, чтобы сохранить единство альянса НАТО для агрессии против России. Сомневающихся участников альянса Вашингтон жестко ставит на место. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в четверг, 2 февраля.

«Мы четко видим, что как только кто-то из союзников проявляет сомнения, то моментально сомневающийся жесткой рукой ставится на место. К примеру, так было и в отношении попыток канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца проявить сомнения и несколько отстраниться от того, чтобы усилить позиции Германии в противостоянии Германии с Россией», — рассказал Нарышкин в разговоре с «РИА Новости».

31 января, Сергей Нарышкин заявил, что в Европе нет единой позиции насчет ситуации на Украине. По его мнению, это обстоятельство нарушает планы и ожидания США.

В частности, глава СВР упомянул присутствие добровольцев из Франции, сражающихся в рядах защитников Донбасса.

Ранее, 29 января, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что страны Запада намеренно пытаются растянуть сроки поставок техники Североатлантического альянса. При этом ни одна страна — член НАТО не верит искренне в победу Украины в борьбе с Россией.

В тот же день в беседе с телеканалом Tagesspiegel канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. Он также сказал, что страна не допустит эскалации между РФ и НАТО.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности передать Украине F-16, уточнив, что еще не получал соответствующих запросов от Киева. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка западными странами истребителей Украине возможна, но должна исходить из определенных критериев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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