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Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на запуск ракеты

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Фото: AP Photo/Fatima Shbair
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Вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа в ответ на запуск палестинской ракеты. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

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«Израильские ВВС нанесли удары по Газе… через несколько часов после того, как военные заявили, что перехватили ракету, выпущенную из сектора», — говорится в публикации.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила эту информацию в официальном Twitter-аккаунте.

Накануне сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракетный снаряд, выпущенный из сектора Газа в направлении Израиля. В связи с инцидентом в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах Израиля объявили воздушную тревогу.

27 января в районе Неве Яаков в Восточном Иерусалиме произошел теракт, в результате которого погибли восемь человек. Еще десять получили ранения. В свою очередь, основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали случившееся естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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