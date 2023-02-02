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«Известия» показали работу гаубиц «Гиацинт-С» в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи самоходных гаубиц 152-мм «Гиацинт-С» Восточного военного округа нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Отмечается, что огонь приходится вести в непроглядном тумане. Единственным ориентиром становятся данные разведки, которые сообщают информацию о местоположении противника с высокой точностью.

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Командир орудия с позывным «Рэмбо» рассказал, что гаубицы работают по тыловым позициям ВСУ: по артиллерии и по замаскированным дотам врага.

Военнослужащие российской армии артиллерийским огнем поддерживают мотострелковые подразделения, которые пытаются прорвать эшелонированную оборону ВСУ на запорожском направлении.

После получения приказа экипаж выдвигается на боевую позицию и открывает огонь. Стрельбу приходится вести практически на максимальной скорости: до шести выстрелов в минуту.

«На огневых приходится часто работать даже быстрее нормативов, так как после открытия огня чаще всего прилетает и по нам», — отметил наводчик орудия с позывным Стик.

После израсходования боезапаса в 30 снарядов российские бойцы оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь врага.

Ранее, 31 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска удерживают новые позиции в Запорожской области, отбитые у ВСУ. Кроме того, по его словам, украинские подразделения создали новый рубеж обороны в ближайших к Запорожью населенных пунктах после потери села Каменское.

27 января российские танкисты уничтожили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении. При помощи тепловизора бойцы определили позицию врага и открыли по нему огонь. Боевики попытались укрыться в блиндаже, однако точным выстрелом российские военнослужащие уничтожили цель.

До этого, 25 января, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал работу российской артиллерии по опорным пунктам украинских боевиков. При помощи гаубиц «Гиацинт» бойцы обеспечивают практически непрерывную огневую поддержку подразделениям российской армии, продвигающейся на запорожском направлении.

22 января в Минобороны РФ сообщили, что российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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