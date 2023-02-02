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Российские самоходные минометы «Тюльпан» уничтожили опорный пункт ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов «Тюльпан» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Как отметили в военном ведомстве, минометные подразделения ЦВО уничтожают важные узлы военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) и способствуют продвижению мотострелковых подразделений вперед.

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Точность попаданий «Тюльпана» по противнику обеспечивает корректировка с беспилотных летательных аппаратов.

«Пришла цель, мы отработали опорный пункт противника. После первого выстрела нас начали корректировать. Отработали залпом. Опорный пункт был разрушен», — рассказал командир машины с позывным Татарин.

240-миллиметровые минометы «Тюльпан» являются единственными в мире минометами крупного калибра. Снаряды миномета весом от 130 до 230 кг пробивают бетонные конструкции толщиной около 3 м, добавили в Минобороны.

«Миномет 2С4 («Тюльпан». — Ред.) предназначен для разрушения зданий, укрепрайонов, различных сооружений, сильно защищенных объектов, которые меньший калибр не может взять. При выезде на огневое занимаем огневую позицию, дают направление. При первом выстреле либо мы сразу попадаем в цель, либо корректируют нас. Вторым-третьим снарядом поражаем цель. Меняем точку и работаем опять так же», — пояснил командир орудия с позывным Скорпион.

Ранее, 31 января, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что расчеты российских 240-миллиметровых самоходных гусеничных минометов 2С4 «Тюльпан» Восточного военного округа (ВВО) уничтожили укрепрайон ВСУ на запорожском направлении.

30 января стало известно, что бойцы 1-й Славянской бригады уничтожили боекомплект ВСУ в укрепрайоне на донецком направлении. Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» поразил цель одним выстрелом.

До этого, 27 января, сообщалось, что миномет «Тюльпан» и гаубица «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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