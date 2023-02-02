МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею

В МИД КНДР 2 февраля сообщили, что страна не заинтересована «в каких-либо контактах или диалогах с США», пока те продвигают вражескую по отношению к Пхеньяну политику. Соответствующее заявление представителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи было опубликовано агентством ЦТАК в связи с намерением Вашингтона направить в Южную Корею больше истребителей и бомбардировщиков, а также расширить масштабы совместных военных учений.

«КНДР не заинтересована в любом контакте и диалоге с США, пока они будут преследовать враждебную политику и линию на конфронтацию. США, преследуя самую злобную враждебную политику против КНДР, нагло выдвигают обманную вывеску, что у них нет чувства вражды к КНДР, они ратуют за диалог с нами и пытаются выигрывать время», — говорится в сообщении.

Как отметил представитель МИД КНДР, обострение ситуации на Корейском полуострове вызвано политикой США, которые «санкциями и военным нажимом принуждают нас к одностороннему разоружению и преследуют военную экспансию их союзных сил».

«Продолжающаяся в течение десятков лет история корейско-американской конфронтации показывает, что только силами нужно противодействовать американским империалистам, которые, считая конец нашего государства целью государственной политики, грезят об осуществлении разоружения и развала строя нашего государства», — подчеркнул представитель МИД КНДР.

Кроме того, он предупредил, что Пхеньян справится с любыми военными угрозами со стороны Вашингтона на основе принципа «На ядерное оружие — ядерным оружием, на лобовое противоборство — лобовым противоборством».

Накануне доцент СПбГУ, специалист по Корейскому полуострову Ирина Ланцова заявила, что эскалация конфликта между КНДР и Южной Кореей может привести к ядерному столкновению. По ее словам, пока угрозы можно воспринимать как слова, но в условиях конфликта и отсутствия достаточного количества информации, а также скоростного принятия решений могут происходить ошибки.

31 января глава Пентагона Ллойд Остин допустил применение США ядерного оружия для защиты Южной Кореи. Он указал на рекордное количество провокационных действий со стороны КНДР в 2022 году. Глава Пентагона отдельно отметил, что на территории Южной Кореи находится один из самых крупных иностранных контингентов Вооруженных сил США, насчитывающий 28,5 тыс., что в свою очередь должно демонстрировать приверженность Вашингтона поддерживать мир на Корейском полуострове.

Тогда же главы оборонных ведомств США и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, в рамках которого договорились расширить масштабы совместных учений в 2023 году. Стороны условились об укреплении своего сотрудничества в вопросе обмена данными касательно ракетной угрозы, которая исходит со стороны КНДР.

Накануне в МИД РФ заявили, что эскалация на Корейском полуострове вполне вероятна, если США вместе с Южной Кореей и Японией продолжат конфронтационный курс.

До этого, 3 января, офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сообщил о том, что страна ведет переговоры с США по обмену информацией и совместной реализации планов, связанных с ядерными учениями.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что всем заинтересованным в корейском урегулировании придется приложить больше усилий для того, чтобы вновь наладить конструктивный диалог. Он отметил, что еще в 2019 году США могли добиться от КНДР согласия на демонтаж ключевых объектов ядерного потенциала в обмен на снятие ряда санкций, однако упустили эту возможность. Если раньше Пхеньян допускал возможность разоружения в одностороннем порядке, то сейчас его позиция будет куда менее гибкой, указал Руденко.

Между тем 1 января глава КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.

В свою очередь представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР нарастить ядерный потенциал. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.