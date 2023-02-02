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Антонов заявил о нарушении США запретов к работе посольства в Москве

Антонов: в американском посольстве работают люди, которые не являются гражданами США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Американское посольство в Москве не соблюдает ограничения по найму сотрудников. Об этом в среду, 1 февраля, заявил глава посольства РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

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«Только по официальным данным, сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — сообщил он.

США были ранее включены российскими властями в список «недружественных государств», которым, в частности, запрещено принимать на работу в свои посольства граждан РФ и третьих государств.

По мнению Антонова, обход санкций является одной из причин того, что российские посольства продолжают сталкиваться с нехваткой собственных кадров, особенно рабочих и технических специалистов, которые могли бы поддерживать в нормальном состоянии служебные и жилые помещения дипмиссии.

Между тем дипломаты из РФ продолжают покидать территорию США. Более 40 сотрудников посольств уехало из страны в конце прошлого года, летом к ним присоединятся еще несколько десятков человек.

Антонов выразил надежду на то, что новый посол США в Москве Линн Трейси поможет нормализовать условия работы для своих коллег. По его словам, перед отъездом Трейси они обменялись конкретными предложениями о том, как поддержать российских и американских дипломатов.

Ранее, 30 января, посольство США в России обозначило основные направления работы нового руководителя дипмиссии Линн Трейси. В частности, она планирует уделить особое внимание каналам связи между Вашингтоном и Москвой в условиях геополитической напряженности. Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. Она приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года.

До этого, 16 января, замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал о том, что США и Канада подталкивают местные фирмы к разрыву договоров на медобслуживание российских дипломатов. По его словам, это мешает адекватному функционированию посольств и вынуждает Москву иногда отвечать зеркальными мерами.

В тот же день Иванов рассказал, что Москва фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с дипломатами РФ в западных странах на фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии.

1 января из США уехала очередная группа российских дипломатов из 30 человек, которым Вашингтон предписал покинуть страну. Как 9 декабря заявил российский посол Анатолий Антонов, американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

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