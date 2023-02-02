Историк рассказал о состоянии Красной армии накануне Сталинградской битвы

В июле 1942 года советские войска потерпели ряд поражений, ситуация на фронтах была близка к критической, а эвакуированная в тыл промышленность еще не могла обеспечить все потребности Красной армии — так ситуацию накануне Сталинградской битвы характеризует военный историк Алексей Исаев. Тем не менее стратегически важный город удалось отстоять, а через четыре месяца — в ноябре 1942-го — перейти в контрнаступление. О том, что помогло удержать Сталинград, Исаев рассказал в интервью «Известиям».

Глубокий кризис Красной армии был связан с несколькими факторами. Во-первых, в мае были потеряны Крым и Харьков. В это же время началось немецкое наступление под Воронежем, которое обвалило фронт. Помимо этого, в конце июня в Ленинградской области погибла 2-я ударная армия, а в начале июля под Ржевом в окружение попала 39-я армия. Во-вторых, в 1942-м на вооружение вермахта начали массово поступать более мощные противотанковые пушки и танковые орудия, которые могли поражать советскую бронетехнику на основных дистанциях боя. Это привело к тому, что контрудары Красной армии терпели неудачу.

«Главной целью, которую германское командование определило на лето 1942 года, был поход за кавказской нефтью. Предполагалось захватить, прежде всего, Майкопское месторождение, грозненские и бакинские нефтепромыслы. Или хотя бы блокировать их, чтобы ими не могла воспользоваться Красная армия», — отметил Исаев.

По словам историка, в этих условиях захват Сталинграда был важен для вермахта, так как город должен был стать одной из опорных точек оборонительного фронта для защиты наступающих на Кавказ войск.

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