Новые Samsung Galaxy S23 появятся в РФ к концу февраля

Представленный 1 февраля флагманcкий смартфон Samsung Galaxy S23, несмотря на отсутствие официальных поставок, могут завезти в Россию по параллельному импорту уже во второй половине месяца. Об этом говорят опрошенные «Известиями» представители ритейлеров и аналитики.

В России официальный запуск серии Galaxy S23 не планируется, сообщили «Известиям» в Samsung. Вендор с весны 2022 года не поставляет в нашу страну технику — но она, в том числе и смартфоны, ввозится по параллельному импорту.

По расчетам дистрибьютора diHouse, цены на Galaxy S23 в минимальной конфигурации могут начинаться от 68,5 тыс. рублей, а в топовой — доходить почти до 130 тыс.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, интерес к Galaxy S23 будет ниже, чем к предыдущей модели — уже несколько лет флагманы Samsung и многих других производителей почти не имеют новшеств, при этом цены на них растут.

«Очевидно, новые флагманы в феврале появятся в продаже сначала на Avito и на сером рынке, а в крупных торговых сетях доберутся к концу февраля. Сначала цены на них будут выше, чем в остальном мире, но затем, по мере насыщения рынка по параллельному импорту, они, скорее всего, сравняются с европейскими», — считает Муртазин.

Также он заявил, что сейчас покупать Galaxy S23 вместо S22 не актуально: такая замена целесообразна для пользователей S20 и более старых моделей.

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Отвесить трубку: новые Samsung Galaxy S23 появятся в России до конца февраля