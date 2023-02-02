Антонов оценил влияние поставок танков Киеву на отношения Запада и РФ

Передача танков странами Запада Украине серьезно изменит характер отношений Запада и России. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов отметил, что не так важно широкое обсуждение поставок танков Украине в СМИ или тот факт, что эта техника будет передана Киеву постепенно.

«Я считаю, что сам факт появления такого оружия, причем это оружие наступательного характера, серьезно повлияет на динамику и на характер отношений между Западом и Россией и ситуацию на земле», ― подчеркнул дипломат.

Более того, посол России в Вашингтоне раскритиковал риторику американских властей, утверждающих, что США передают Украине танки для обороны.

«Когда [президент США Джо] Байден говорит, что они поставляют оборонительное оружие в виде танков, это неправильно. Мы же знаем, что есть такой регистр по обычным вооружениям, который был принят в Нью-Йорке, за который голосовали США, где четко и ясно сказано, что танки ― это наступательное вооружение», — пояснил Антонов.

Помимо этого, дипломат указал на американских конгрессменов, которые критикуют администрацию Байдена «всё-таки в большей степени не за большие поставки вооружений, а за то, что помощи, которую оказывает Белый дом сегодня, недостаточно».

Ранее в этот день Анатолий Антонов раскритиковал американские власти за то, что они не настроены на разрешение конфликта на Украине дипломатическим путем. По его мнению, Вашингтон настроен только на «поддержание контролируемого накала».

Президент США объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams в прошлую среду, 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В то же время в администрации американского лидера отмечали, что поставки бронемашин могут затянуться.

Ранее о намерении предоставить Киеву танки западного производства объявляли Норвегия, Словакия, Великобритания, Польша и Франция. Так, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину «до конца марта».

Как заявил 31 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на данный момент танковая коалиция насчитывает 12 участников. По его словам, в рамках первой волны предоставления Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Однако, как написала в конце января газета The Washington Post, поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. В частности, отмечалось, что украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.